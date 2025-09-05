الموارد تنفي تلوث مياه الشرب في محافظات الفرات الأوسط

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنها "تنفي ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تلوث مياه الشرب في عدد من محافظات البلاد".وأضافت أن "فرقاً فنية متخصصة من وزارتي الموارد المائية والصحة والبيئة قامت بإجراء الفحوصات المختبرية الدورية والمستمرة لعينات مياه الشرب للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية والمعايير الصحية".وأشارت إلى أن "نتائج هذه الفحوصات تؤكد أن المياه صالحة للاستخدام البشري"، مشدداً على أن "ما يتم تداوله حول الموضوع لا أساس له من ."ودعت الوزارة المواطنين إلى "التعامل مع المصادر الرسمية في تلقي أخبارهم، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير البلبلة في الرأي العام."وأكدت "استمرار الرقابة المستمرة على المنظومات والمحطات لضمان وصول ماء صالح وآمن للمواطنين".