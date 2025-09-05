ضبط 4 عجلات دون الموديل بمنفذ ميناء إم قصر الاوسط

وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية في بيان ورد لـ ، ان"مديرية منفذ ميناء إم قصر الاوسط بالتعاون مع مركز شرطة الموانئ ومركز الكمرك الاوسط، تمكنت من ضبط اربعة عجلات المسموح بالاستيراد، حيث شكلت لجنة مشتركة وتم تنفيذ قرار قاضي تحقيق محكمة الشفوي وكشف وضبط العجلات اصوليا".واضاف البيان، انه "تم تنظيم محضر ضبط وتسليم العجلات اصولياً الى مركز شرطة ميناء ام قصر لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".