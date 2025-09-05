تركيا تتعهد بزيادة الإطلاقات المائية الى العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "وزير الموارد المائية أوضح انه وبإشراف وتوجيه مباشر من قبل رئيس ، عن أجراء اتصال مع الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية من نهري والفرات، لتجاوز أزمة شح المياه والحفاظ على الجريان البيئي للنهرين".واوضح البيان أن" الجانب التركي أبدى، تفهماً تاماً للأزمة، ووعد بزيادة كميات المياه المطلقة من السدود التركية نحو ، في إطار التعاون المشترك والتفاهمات وحسن العلاقات مع الجارة ".واضاف البيان أن "الاتصال يأتي في إطار الجهود المستمرة لتخفيف العجز المائي الحاد الذي يعانيه العراق، نتيجه الجفاف الشديد التي تعانيه المنطقة عموما والعراق خصوصا".