اتصال هاتفي يتسبب باحتراق عجلتين داخل محطة في الكوت



اظهر مقطع مصور من ، اليوم الجمعة، اندلاع حريق داخل إحدى المحطات في مدينة بعد استخدام الهاتف أثناء التزود بالوقود.

وبحسب المقطع المصور، فان الحادث أسفر عن احتراق عجلتين داخل المحطة، قبل أن السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المحطة والمناطق القريبة.