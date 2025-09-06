صلاح الدين.. انتشال جثتي طفلين غرقا في نهر دجلة

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز إن "فرق الإنقاذ والأهالي عثروا على الجثتين بعد غرقهما في نهر قرب منطقة البوحشمة في ناحية يثرب".وتابع أن "الطفلة الأولى تبلغ من العمر 11 سنة، فيما بلغ عمر الطفل الثاني 5 سنوات".