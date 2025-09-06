رسميا.. العراق يسير رحلات جوية مباشرة الى مسقط

وقال مدير عام الشركة مناف في بيان ورد لـ ، ان "الشركة اطلقت أول رحلة مجدولة للناقل الوطني بين وسلطنة عُمان ، حيث نُفذت الرحلة عبر مسار بصرة مسقط".وأضاف ان "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل ودفعه الدائم نحو أهمية فتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي والدولي بما ينسجم مع الرؤية الحكومية"، موضحا ان "المرحلة الأولى من خطة تشغيل هذا الخط الحيوي بين العراق والسلطنة ستتضمن رحلتين أسبوعياً على أن يتوسع عدد الرحلات لاحقاً بما يلبي إحتياجات المسافرين من مختلف الشرائح ويحقق إنسيابية أعلى في حركة النقل الجوي بين البلدين".من جانبه أشاد سفير جمهورية العراق في سلطنة عُمان قيس بهذه الخطوة، مؤكداً أن "افتتاح هذا الخط الجوي المباشر سيسهم في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، ويفتح آفاقاً جديدة للتبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي، فضلاً عن تسهيل تنقل الجاليات وتوثيق الروابط الاجتماعية بين الشعبين".يذكر ان وزير النقل ، اعلن مسبقا انطلاق الرحلة التجريبية الأولى للخطوط الجوية العراقية بين العاصمة بغداد ومدينة صلالة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر الذي تستضيفه مدينة صلالة.