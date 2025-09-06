العراق واوبك يؤكدان على أهمية الحفاظ على استقرار سوق الطاقة

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "استقبل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ، على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات " الدولي للطاقة" ، بحضور ".وأكد السوداني، "ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء في المنظمة للحفاظ على استقرار سوق الطاقة في مختلف مجالاته، مشيراً إلى أهمية انعقاد للطاقة الذي افتتح أعماله اليوم بمشاركة دولية واسعة".من جانبه أشار الغيص إلى أن "احتضان لفعاليات ينسجم مع دورها الفاعل والتاريخي في قطاع النفط والطاقة، وهو ما تجسد في كونها المكان الذي تأسست فيه منظمة أوبك قبل 65 عاماً".