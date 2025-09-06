توضيح رسمي بشأن إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة

وذكر بيان للأمانة، ورد لـ ، أنه "تود لمجلس الوزراء أن توضح للرأي العام بشأن القرار المتعلق بـ إلغاء مشروع نظام إلغاء نظام ، إذ أن القرار صدر بناءً على طلب رسمي من الوطنية، وذلك لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيئة".وتابع، أنه "في ضوء ذلك، أعدت ، مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيئة التقاعد الوطنية، ونص على أن تقاعد موظفي الدولة كأحد تشكيلات الهيأة، مما يتطلب إلغاء النظام لحين إصدار تعليمات نافذة خاصة بالهيئة".وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب البيان، أن "القرار قد خضع إلى تدقيق قانوني من قبل ، وتم رفعه بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لغرض عرضه على للتصويت عليه".وشددت، على أن "هذا القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، وأن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون".وجدد مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، "التزامه التام بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، والعمل على تطوير أنظمة التقاعد بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي".