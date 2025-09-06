توجيه من وزير الداخلية يخص المراكز الانتخابية

وذكرت الخارجية في بيان ورد لـ ، ان " ، تفقد مقر الفرقة الأولى شرطة اتحادية في العاصمة ، وكان في استقباله وكيل الوزارة لشؤون وقائد ".واوضح البيان ان "الشمري استمع إلى إيجاز مفصل من قبل الأولى عن أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه الفرقة، كما اطلع الوزير على معرض الأسلحة التي تم ضبطها خلال العمليات الاستباقية ضمن قاطع المسؤولية".وأشاد الوزير "بالدور الذي تقوم به قطعات في الحفاظ على المستوى القتالي والأمني العالي وجاهزية القطعات من خلال تحقيق الانتشار والمتابعة الأمنية الدقيقة في عمل السيطرات المفاجئة والعمليات الاستباقية وآلية التفتيش التي تتبعها القوات الأمنية"، موجهاً "بأسناد عمل الشرطة المحلية ودوريات النجدة خلال الواجبات".ووجه وزير "بحماية المراكز الانتخابية في الأيام المقبلة وإجراء محاكاة لانتخابات لعام 2025"، مبيناً أن " تقف على مسافة واحدة مع الجميع".وفي محور آخر، أكد الشمري على "أهمية استمرار التدريب ومتابعة العمل الميداني من قبل القادة والآمرين، مثمناً العلاقة الوثيقة بين رجل الشرطة والمواطنين خاصة في الوقت الحالي، كما كرم الوزير مجموعة من المتميزين في هذه الفرقة"، مشيداً "بما قدموه من أجل إنفاذ القانون وتعزيز الاستقرار".