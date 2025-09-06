السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن شبهات تهريب النفط العراقي

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ، وجه بتأليف لجنة تحقيقية عالية المستوى من الجهات المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية".وشدد ، على "عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم وحماية المال العام".