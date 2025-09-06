موقف يحبس الأنفاس.. ضابط لـ أحد العالقين تحت مجسر كربلاء: اريدك تتحملني (فيديو)

وبحسب فيديو حصلت عليه ، ظهر ضابط وهو يتكلم مع أحد العالقين تحت ركام المجسر: "أريد منك بس شغلة واحدة ، بس تتحملني وما تصيح اخ، حتى نكدر نرفع الحديد عنك ونطلعك".وتابع: "كول يا الله حتى نطلعك"، فيما رد عليه الشاب العالق بصوت عالي "يا الله، ما احجي بس طلعوني".وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني بسقوط قيد الإنشاء في على عجلتين.واشارت الحكومة المحلية في المحافظة إلى انه تم إنقاذ العجلة الأولى بنجاح فيما تستمر الأعمال حاليا لإنقاذ العجلة الثانية.ادناه الفيديو: