صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث مجسر كربلاء
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
ريكاني يصدر توضيحا يخص الطيران المدني العراقي
محليات
2025-09-06 | 13:54
المصدر:
السومرية نيوز
اصدر رئيس
سلطة الطيران المدني
بنكين ريكاني
، السبت، توضيحا يخص يخص
الطيران المدني
العراقي، مشيرا الى أنه ليس عليه حظر ولكن ليس موثوقاً به دولياً.
وقال
ريكاني
في التوضيح الذي نشرته على منصة "اكس"، "
الطيران المدني
العراقي ليس عليه حظر ولكن ليس موثوقاً به دولياً ايضاً لماذا ؟"، مضيفا "لكي تكون سلطات الطيران المدني في العالم ذات موثوقية يجب ان تجتاز برنامج التدقيق العالمي لسلامة الطيران (USOAP) الذي تجريه المنظمة الدولية والذي باختصار يدقق وجود سلطة طيران مستقلة لديها تشريعات وتتمتع بصلاحية اصدار القواعد وتمتلك خبراء ومفتشين مؤهلين ومجازين لمراقبة مقدمي الخدمات (المطارات وشركات الطيران والخدمات الارضية والملاحة الجوية ومراكز التدريب والصيانة وغيرها) للتأكد من تطبيق معايير السلامة.
واعتبر أن "هذا اغلبه غير موجود لماذا ؟"، مردفا "لوجود تلاعب نتيجة ضغوط لتحقيق مصالح ضيقة".
وكشف ريكاني عن البدء بـ"اعداد هيكل تنظيمي واعداد خطة التدريب والبدء بتنفيذها وتوقيع عقد الاتمتة (اهم خطوة) والبنى التحتية واعداد وصف وظيفي بمشورة دولية واصدار قرار من
مجلس الوزراء
بالزام تطبيقه، واستكمال اصدار القواعد واللوائح".
ولفت الى أنه "بدأت الاعتراضات على تطبيق الوصف الوظيفي وبعضهم بحجة حصوله على دورات رغم ان اختصاصه لا يصلح (كشخص لم يتخرج من
كلية الطب
ولكنه تدرب خلال كذا مدة ويصر على منحه لقب طبيب)"، مضيفا "هنالك ضغوط وتوسطات لغرض الابقاء على الاوضاع وفي نفس الوقت يتساءلون متى الخروج من الحظر الاوربي".
وشدد "قولاً واحداً لا رجوع عن تطبيق الوصف الوظيفي بعدالة وشفافية مع وجود العشرات الذين اختصاصاتهم لا تصلح اصلاً للعمل في الطيران المدني وهؤلاء سيتم معالجة اوضاعهم دون الاضرار بهم"، مؤكدا "يجب ان نتحول الى مؤسسة لديها قواعد عمل صارمة".
