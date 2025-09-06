في سامراء.. السامرائي يقيم منقبة بمناسبة المولد النبوي

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، "أقام رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى ، في مدينة ، منقبة نبوية مباركة بمناسبة ذكرى الشريف، بحضور جمع من العلماء والوجهاء وأهالي المدينة، الذين شاركوا في إحياء هذه المناسبة العطرة بالمدائح النبوية والأجواء الروحانية التي عبّرت عن محبة الكريم صلى الله عليه وسلم".

وأضاف البيان "شكّلت المناسبة فرصة للتأكيد على القيم التي دعا إليها النبي عليه وسلم من ووحدة وتآخي"، مردفا "مستلهمين من سيرته العطرة ما يعزز تماسك المجتمع ووحدته، ويجعل من هذه الذكرى منطلقاً للعمل الصالح وخدمة أبناء الوطن".