صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث مجسر كربلاء
تحذيرات من كارثة بسبب شح المياه.. جمعية الاهوار بالبصرة تستغيث
محليات
أطلقت جمعية الأهوار البيئية، اليوم السبت، نداء استغاثة للتدخل الفوري لإنقاذ سكان مناطق أهوار المسحب من كارثة إنسانية تهدد حياتهم بسبب انقطاع مياه الإسالة بشكل تام.
2025-09-06 | 14:34
2025-09-06T14:34:18+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
تحذيرات من كارثة بسبب شح المياه.. جمعية الاهوار بالبصرة تستغيث
أطلقت جمعية الأهوار البيئية، اليوم السبت، نداء استغاثة للتدخل الفوري لإنقاذ سكان مناطق أهوار المسحب من
كارثة
إنسانية تهدد حياتهم بسبب انقطاع مياه الإسالة بشكل تام.
وقال رئيس الجمعية،
حسين أبو
طبيخ، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن “مناطق أهوار المسحب تعاني من نقص حاد في مياه الشرب والاستخدام اليومي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتدهور الواقع البيئي والصحي، ما أدى إلى تفاقم معاناة الأهالي، وتهديد حياة الأطفال وكبار السن على وجه الخصوص”.
ودعت الجمعية الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية عبر اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها: توفير مياه الإسالة بشكل عاجل ودائم، وإرسال صهاريج ماء كحل مؤقت لتأمين الاحتياجات الأساسية، وتشكيل لجنة ميدانية لزيارة المنطقة وتقييم الوضع على الأرض".
وناشد أبو طبيخ، الجهات الرسمية "التحرك الفوري، بسبب العطش، والمواطنين ينتظرون خطوات عملية لا أقوالًا".
مقالات ذات صلة
تحذيرات من كارثة وأزمة حقيقية خلال الصيف المقبل بسبب المياه
15:30 | 2025-08-28
الجفاف يضرب نهر المشرح وتحذيرات من كارثة في الاهوار
11:07 | 2025-07-23
تظاهرات في البصرة احتجاجًا على شح المياه وتدهور الخدمات (صور)
03:26 | 2025-07-14
"أهوار العراق".. تحذير من كارثة بسبب صعود اللسان الملحي
14:42 | 2025-07-22
البصرة
المياه
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
حسين أبو
الاهوار
كارثة
دانية
