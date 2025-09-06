تحذيرات من كارثة بسبب شح المياه.. جمعية الاهوار بالبصرة تستغيث

وقال رئيس الجمعية، طبيخ، في بيان ورد لـ ، إن “مناطق أهوار المسحب تعاني من نقص حاد في مياه الشرب والاستخدام اليومي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتدهور الواقع البيئي والصحي، ما أدى إلى تفاقم معاناة الأهالي، وتهديد حياة الأطفال وكبار السن على وجه الخصوص”.ودعت الجمعية الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية عبر اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها: توفير مياه الإسالة بشكل عاجل ودائم، وإرسال صهاريج ماء كحل مؤقت لتأمين الاحتياجات الأساسية، وتشكيل لجنة ميدانية لزيارة المنطقة وتقييم الوضع على الأرض".وناشد أبو طبيخ، الجهات الرسمية "التحرك الفوري، بسبب العطش، والمواطنين ينتظرون خطوات عملية لا أقوالًا".