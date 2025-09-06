مصرع شخص وإصابة آخر بحادث سير في سامراء

وقال المصدر في حديث لـ ، "حادث مروري في مفرق ، تسبب بمصرع شخص بإصابة آخر بجروح خطرة".

وأضاف المصدر أنه "تم نقلهما إلى مستشفى قريب من قبل مفارز شرطة المفرق".