وفاة امرأة بحريق داخل منزلها شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بوفاة امرأة بحريق داخل منزلها شرقي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، " امرأة نتيجة حادث حريق اندلع داخل منزلها ضمن منطقة سكينة الزراعي في الامين شرق العاصمة".

وأضاف المصدر أن "المعلومات تشير الى أن الحادث نتيجة تماس كهربائي".