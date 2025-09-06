الدفاع المدني تعلن إنقاذ ثمانية اشخاص بحادث مجسر كربلاء

أعلنت العامة، عن إنقاذ اشخاص بحادث المجسر في .

وقالت المديرية في بيان، "بقيادة ميدانية مباشرة من مدير عام الدفاع المدني، اللواء ، تواصل فرق الإنقاذ في ومحافظة ، بدعم من فريق البحث والإنقاذ العراقي التابع لمديرية الدفاع المدني في ، جهودها للتعامل مع حادث انهيار مجسر العطيشي في كربلاء".

وأضاف البيان "تم إنقاذ أفراد، من بينهم عمال، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عملها لإخراج ضحايا عربة محتجزة تحت أطنان من الركام".

وشهدت مدينة كربلاء، السبت، سقوط قيد الإنشاء على عجلتين مدنيتين.