صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث مجسر كربلاء​

أعلن ، الأحد، عن صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث المجسر.

وقال في بيان، "رئاسة استئناف تصدر أوامر قبض وتحري بحق 3 مهندسين من الدائرة المختصة المشرفة على العمل ومهندسين اثنين من الشركة المنفذة (مدير المشروع للشركة المنفذة والمهندس المراقب لها) وضابط مرور موقع الحادث".

وأضاف "تم توقيفهم بموجب المادة 340 ق ع على ذمة التحقيق لحين إكمال اللجنة المشكلة بأمر اجراءاتها حيث أمر دولته بتشكيل لجنة عليا من ومحافظة كربلاء للوقوف على أسباب الحادث للمشروع وهو قيد الانشاء وتحديد المقصرين".

وشهدت مدينة كربلاء، السبت، سقوط قيد الإنشاء على عجلتين مدنيتين.