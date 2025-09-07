بعد شكاوى المواطنين.. أسعار جديدة للمولدات الأهلية والحكومية لشهر أيلول

نائب رئيس والغاز في المجلس ، أوضح أن اللجنة كانت قد حددت خلال الأسبوع الماضي، تسعيرة المولدات الحكومية والأهلية لشهر أيلول الجاري بمبلغ 14 ألف دينار، لمن لديه حصة وقودية، و16 ألف دينار لمن لا يمتلكها.وأشار إلى أنه وعقب ورود شكاوى من مواطنين إلى اللجنة ومحافظة ، تناشد بخفض سعر الأمبير، كون المبلغ عالياً ولايتناسب مع المستوى المعاشي للكثير منهم، فقد حددت تسعيرة جديدة بواقع 12 ألف دينار للتشغيل الذهبي بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وثمانية آلاف دينار للخط العادي، وخمسة آلاف للخط الليلي.وأكد في السياق نفسه، وجوب إرجاع متعهدي المولدات لفرق المبالغ المستوفاة من المواطنين بموجب التسعيرة السابقة، منبهاً إلى أن التسعيرة موحدة، وتشمل جميع المتعهدين ممن يتسلمون حصة وقودية أو لا.وشدد بعدم أحقية أي متعهد لمولدات، رفع التسعيرة بذريعة عدم امتلاكه لحصة وقودية، كون المواطن غير معني بذلك، منوهاً بأن اللجنة ألزمت مسؤولي الوحدات الإدارية بتبليغ مختاري المناطق بالإبلاغ الفوري عن المولدات المخالفة، بالتزامن مع إطلاقها حملات مراقبة مكثَّفة بهذا الشأن.