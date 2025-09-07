بعد زيارة الحمداني.. افتتاح جسر معسكر التاجي لتخفيف الزحام المروري في شمال بغداد

وقال الحمداني في بيان ورد للسومرية نيوز أن افتتاح الجسر سيسهم في تخفيف الأعباء المرورية عن سكان شمال ، ويوفر عليهم عناء الزحام اليومي.وتأتي هذه الخطوة تأتي ضمن خطط لمعالجة الاختناقات المرورية عبر توسيع البنى التحتية وإنشاء منافذ جديدة تربط بين المناطق الحيوية.