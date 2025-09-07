توجيه جديد من التربية بشأن الامتحانات وتصحيح الدفاتر

وبحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، فقد قال أكد ، انسيابية العملية الامتحانية ونجاحها دون معوقات تذكر، نتيجة التعاون المشترك بين المؤسسات التربوية والجهات الساندة وذلك في اثناء زيارته المراكز الامتحانية قضاء في ، واطلاعه ميدانيا على مستوى والفنية المقدمة للممتحنين.وشدد الجبوري – بحسب البيان - على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة التي تساعد الطلبة على اداء امتحاناتهم بثقة وطمأنينة، موجها لجان الفحص بضرورة مراعاة ظروف الطلبة أثناء تصحيح الدفاتر الامتحانية، والحفاظ على ثمرة جهدهم وتعب أسرهم طيلة العام الدراسي.