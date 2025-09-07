Alsumaria Tv
صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث مجسر كربلاء​
المزيد
العراق ينضم إلى برنامج التدريب العالمي للإيكاو

محليات

2025-09-07 | 06:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق ينضم إلى برنامج التدريب العالمي للإيكاو
85 شوهد

السومرية نيوز – محليات

اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاحد، انضمام العراق الى برنامج التدريب العالمي للإيكاو.

وذكر بيان لسلطة الطيران المدني ان "انجازاً مميزاً حققته سلطة الطيران بحصولها على عضوية برنامج التدريب العالمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO – TRAINAIR PLUS)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الطيران المدني العراقي".

واضاف ان "هذا الانضمام يعد خطوة محورية تعزز من مكانة العراق على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الطيران المدني والتدريب المتخصص"، مبينا ان "هذا النجاح جاء بدعم وإشراف مباشر من رئيس سلطة الطيران المدني بنكين ريكاني، الذي أسهم بدور بارز في استيفاء متطلبات المنظمة الدولية وتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي".

وقال رئيس السلطة وفقا للبيان إن "هذا الإنجاز يمثل ثمرة جهود وطنية صادقة، وخطوة مهمة لترسيخ مكانة العراق في مجال الطيران المدني الدولي، بما ينسجم مع توجهاتنا نحو التطوير المستدام والالتزام بالمعايير الدولية".

من جانبه، أعرب مدير معهد الطيران المدني حيدر حسن، عن "فخره بهذا النجاح الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ العراق"، مؤكدا "الالتزام بمواصلة تطوير قدرات المعهد والبرامج التدريبية بما يحقق تطلعات السلطة ويدعم استراتيجية منظمة الطيران المدني الدولي".
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
Play
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-07
عشرين
Play
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
Play
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
Play
نشرة ٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-06
Play
العراق في دقيقة 06-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-06
Biotic
Play
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Play
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
Play
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
Play
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
علناً
Play
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Play
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
Play
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
Play
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04

توجيهات حكومية تخص ذوي العراقيين المحتجزين في السعودية
11:20 | 2025-09-07
11:20 | 2025-09-07
اين وصلت مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري؟
09:53 | 2025-09-07
09:53 | 2025-09-07
إصابة إيراني بعد سقوطه من بناية قيد الإنجاز في ميسان
09:46 | 2025-09-07
09:46 | 2025-09-07
مجلس كربلاء يتحرك على حادثة المجسر: الشركة تتحمل المسؤولية
09:31 | 2025-09-07
09:31 | 2025-09-07
بشرى سارة لفئة من طلبة الجامعات العراقية
09:27 | 2025-09-07
09:27 | 2025-09-07
النزاهة: الرقمنة وأتمتة مؤسسات الدولة سلاح فعّال لمكافحة الفساد وتعظيم الإيرادات
08:05 | 2025-09-07
08:05 | 2025-09-07

