العراق ينضم إلى برنامج التدريب العالمي للإيكاو

وذكر بيان لسلطة ان "انجازاً مميزاً حققته بحصولها على عضوية برنامج التدريب العالمي لمنظمة (ICAO – TRAINAIR PLUS)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الطيران المدني العراقي".واضاف ان "هذا الانضمام يعد خطوة محورية تعزز من مكانة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الطيران المدني والتدريب المتخصص"، مبينا ان "هذا النجاح جاء بدعم وإشراف مباشر من رئيس ، الذي أسهم بدور بارز في استيفاء متطلبات وتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي".وقال رئيس السلطة وفقا للبيان إن "هذا الإنجاز يمثل ثمرة جهود وطنية صادقة، وخطوة مهمة لترسيخ مكانة العراق في مجال الطيران المدني الدولي، بما ينسجم مع توجهاتنا نحو التطوير المستدام والالتزام بالمعايير الدولية".من جانبه، أعرب مدير المدني ، عن "فخره بهذا النجاح الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ العراق"، مؤكدا "الالتزام بمواصلة تطوير قدرات المعهد والبرامج التدريبية بما يحقق تطلعات السلطة ويدعم استراتيجية ".