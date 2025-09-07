انطلاق برنامج "المبتكر الجديد – مستقبل العراق 2025".. ماذا يشمل؟

وذكر بيان للوزارة، أنه "تم انطلاق برنامج "المبتكر الجديد – مستقبل 2025"، الذي يشمل طلبة المرحلتين المتوسطة والابتدائية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار لدى النشئ الجديد، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع عملية تسهم في بناء مستقبل العراق".وافتتحت الوكيل الاداري للوزارة، هناء ، فعاليات البرنامج، مؤكدة أن "الابتكار يمثل المحرك الأساس للتقدم والتنمية المستدامة".وأضافت، أن "الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بتشجيع التفكير الإبداعي في قطاع التعليم، ودعم المشاريع الوطنية القائمة على البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز قدرات الأجيال القادمة، ويؤهلهم للمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد معرفي متطور".وأشارت إلى، أن "البرنامج يسعى إلى تأهيل جيل من الشباب القادر على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع عملية"، لافتة إلى "حرص الوزارة على توفير بيئة محفزة تفتح آفاقاً أوسع أمام الطاقات الشابة، وتعمل على تطوير مهاراتهم الابتكارية".وأوضحت، أن "البرنامج سلسلة يتضمن من ورش العمل والأنشطة التفاعلية، إلى جانب عرض أفكار ومشاريع مبتكرة للأطفال، بهدف ترسيخ حب الابتكار لديهم، وإيجاد حلول عملية للتحديات التنموية، وتعزيز مشاركتهم في صياغة مستقبل العراق".