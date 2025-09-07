الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
صدور أوامر قبض بحق مهندسين وضابط بعد حادث مجسر كربلاء
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539867-638928377669263755.jpg
التعليم تعلن بدء التقديم الى قناة القبول المباشر في الجامعات الحكومية
محليات
2025-09-07 | 06:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
794 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
، اليوم الاحد، بدء التقديم إلى قناة
القبول
المباشر للسنة الدراسية 2026/2025.
وذكرت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن التقديم وإجراء الاختبارات ينتهي في 2025/9/25 للتخصصات المشمولة بالقبول المباشر في الكليات لخريجي الدراسة الإعدادية من فروع العلمي والإحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون والمهني والإسلامي.
وحددت أن الكليات المعنية بقناة
القبول
المباشر هي كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكليات وأقسام الآثار وكليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية وأقسام اللغة الكردية والتركية وقسم رياض الأطفال وقسم التربية الأسرية والمهن الفنية في كليات التربية الأساسية وكليات العلوم الإسلامية والفقه وقسم الاقتصاد المنزلي في الجامعات وكلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى.
ويتوجب على الطلبة المتقدمين إلى كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة – بحسب البيان - سحب استمارة التقديم والفحص الطبي قبل مراجعة الجامعة لإجراء الاختبار من خلال البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq).
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
التعليم تعلن بدء
التقديم الى قناة القبول المباشر في الجامعات الحكومية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الوسطى
كلية الفنون التطبيقية
وزارة التعليم العالي
الجامعة التقنية
التعليم العالي
السومرية نيوز
وزارة التعليم
+A
-A
اخترنا لك
توجيهات حكومية تخص ذوي العراقيين المحتجزين في السعودية
11:20 | 2025-09-07
اين وصلت مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري؟
09:53 | 2025-09-07
إصابة إيراني بعد سقوطه من بناية قيد الإنجاز في ميسان
09:46 | 2025-09-07
مجلس كربلاء يتحرك على حادثة المجسر: الشركة تتحمل المسؤولية
09:31 | 2025-09-07
بشرى سارة لفئة من طلبة الجامعات العراقية
09:27 | 2025-09-07
النزاهة: الرقمنة وأتمتة مؤسسات الدولة سلاح فعّال لمكافحة الفساد وتعظيم الإيرادات
08:05 | 2025-09-07
