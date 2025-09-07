التعليم تعلن إعادة فتح التقديم إلى قناتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

– محليات



أعلنت ، اليوم الاحد، إعادة فتح نافذة التقديم إلى استمارتي تعديل الترشيح وقبول طلبة خريجي السنة السابقة 2024/2023 على وفق الحدود الدنيا للقبول المركزي للسنة الدراسية 2025/2024 للقناتين العامة وذوي الشهداء.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن التقديم الى القناتين يكون عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) ويستمر إلى يوم الأحد الموافق 2025/9/14.



وتبدأ إجراءات التقديم للطالب (المؤجل أو الراسب) الراغب بتعديل الترشيح – بحسب البيان - عن طريق مراجعة الجامعة المقبول فيها لتفعيل الرقم الامتحاني، فيما يكون تفعيل الرقم الامتحاني للطلبة من ذوي الشهداء عن طريق حصرا.