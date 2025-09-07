النزاهة: الرقمنة وأتمتة مؤسسات الدولة سلاح فعّال لمكافحة الفساد وتعظيم الإيرادات

ونوه ، بحسب بيان ورد لـ ، خلال لقائه بـ(تيتون ميترا) لبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ في (UNDP) بالشراكة الطويلة بين الهيئة والبرنامج، مشيداً بالتعاون الكبير الذي أبداه الخبراء والفنيّون في الـ(UNDP) في إجراءات دوائر الهيئة للتحوُّل الرقمي، ومنها نظام إدارة المؤسَّسات (Laser fiche)، ومشروع إنشاء مختبرٍ للأدلة الجنائيَّة الرقميَّة (DFL) الذي يسعى لدعم الهيئة في مُتابعة الأموال المُهرَّبة؛ نتيجة جرائم الفساد، ويُعزّزُ من قدرتها على اكتشاف الفساد والاحتيال وغسيل الأموال والتحقيق في تلك الجرائم وردع مُرتكبيها.وتابع اللامي إنَّ جميع الدول تعاني الآثار الخطيرة لآفة الفساد، مبيناً أهمية تضافر الجهود بين الدول والمنظمات وبرامج للمساعدة في ملاحقة المطلوبين وتسليمهم واسترداد عوائد الفساد التي قاموا بتهريبها.من جانبه، أشاد (تيتون ميترا)، وفق البيان، بالتناغم والتنسيق والتعاون مع الهيئة، لا سيما في إطلاق البرامج التوعويَّة والتثقيفيَّة، لافتاً إلى أهميَّة العمل الرقابيّ وصعوبته والمشاق التي يتحمَّلها الذين يضطلعون بهذه المهامّ الجسام.