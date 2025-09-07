بشرى سارة لفئة من طلبة الجامعات العراقية

وجاء في نص القرار: "حرصاً على مستقبل أبنائنا الطلبة، ولمعالجة الحالات الخاصة بالذين لم يتمكنوا من اجتياز السنة الدراسية 2025/2024 بنجاح بسبب ظروفهم الدراسية، تقرر احتساب السنة الدراسية 2025/2024 سنة عدم رسوب للطلبة الذين سترقن قيودهم في الدراسات الأولية (الصباحية والمسائية) وفي جميع الأنظمة الدراسية المعتمدة للسنة المذكورة".وأوضح القرار أن "هذا الإجراء لا يشمل طلبة المرحلة المنتهية الذين سبق شمولهم بمضمون كتاب الوزارة المرقم (م 5/5660) المؤرخ في 2026/5/30، كما أنه لا يسري على الحالات التي يكون ترقين القيد فيها ناتجًا عن الغش أو العقوبات الانضباطية أو التزوير، وذلك التزامًا بما نصّت عليه أحكام التعليمات الامتحانية النافذة رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاتها".