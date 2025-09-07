إصابة إيراني بعد سقوطه من بناية قيد الإنجاز في ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإصابة عامل إيراني إثر سقوطه من بناية متعددة الطوابق، في .





وقال المصدر لـ ، إن "عاملاً إيراني الجنسية سقط من بناية متعددة الطوابق قيد الإنجاز في منطقة القطاع بمحافظة ".وبين، أنه "أصيب بجراح خطيرة وتم نقله لإحدى مستشفيات المحافظة".