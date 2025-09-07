عطلة رسمية في دائرة عراقية دبلوماسية غداً

وقالت في بيان ورد لـ ، "تودّ في أن تُعلم أبناء الجالية العراقية بأن يوم الاثنين الموافق 2025/9/8 سيكون عطلةً رسميةً بمناسبة يوم الاتحاد البلغاري".وأضافت "سيتم استئناف العمل في السفارة يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/9".