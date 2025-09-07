بالفيديو.. القمر يدخل مرحلة شبه الظل الان

– محلي

دخل القمر حاليا مرحلة شبه الظل، استعدادا لبدء الخسوف الكلي والتحول الى اللون الأحمر ليطلق عليه اسم القمر الدموي.

ويترقب العالم اليوم الاحد، مشاهدة "القمر الدموي" وذلك خلال حالة الخسوف التي سيشهدها القمر وتستمر لاكثر من 4 ساعات، بينها ساعة ونصف غياب تام للقمر، وسيشاهد الخسوف بوضوح من .