بعد حادثة طفل الروضة.. التربية تصدر توجيهات صارمة الى المديريات كافة (وثيقة)

– محلي

أصدرت ، اليوم الاحد، توجيهات صارمة الى مديريات التربية كافة، بعد حادثة وفاة الطفل في سيارة النقل الجماعي.

وتضمن كتاب الوزارة الموجه الى المديريات كافة خمسة توجيهات، وتوعدت المقصرين باجراءات قانونية رادعة.

وتوفي طفل في وقت سابق عندما أقدمت سائقة خط نقل إلى الروضة بانزال الأطفال الذين كانوا في السيارة، ونسيت احدهم داخل السيارة، حيث أدى ذلك الى وفاة الطفل نتيجة الاختناق داخل السيارة.

