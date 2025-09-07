العراق.. عقوبات رادعة على محال القصابة

وقال مدير في دائرة البيطرة التابعة للوزارة حسين، في تصريح صحفي إن "الدائرة اعتمدت خطة جديدة لتشديد الرقابة على المجازر ومحال القصابة استناداً إلى قانون (5 لسنة 1983) وتعليمات (22 لسنة 1972)"، مبيِّناً أن "العقوبات ستشمل كلّ من يتجاوز التعليمات أو يحاول التحايل عليها".ودعا إلى "التوعية المجتمعية لحماية المواطنين من انتقال الأمراض"، موضحا ان "الفرق البيطرية مستمرة في حملاتها الميدانية بالشراكة مع الرقابة الصحية في ".وبين ان "الجهود الحالية لا تقتصر على التفتيش بل تشمل تطوير المجازر النظامية وتجهيزها بتقنيات حديثة لضمان سلامة اللحوم"، لافتا إلى أن "عدد المجازر في عموم البلاد يبلغ (52) مجزرة فقط، منها ثلاث عصريّة في ، في حين أنّ الحاجة الفعلية لا تقلّ عن (300) مجزرة".وأعلنت وزارة في وقت سابق، عن ارتفاع اعداد الإصابات بالحمّى النزفية.