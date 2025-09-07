الصفحة الرئيسية
بابا الفاتيكان يعتذر لمصور.. لهذا السبب
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539908-638928601817139804.webp
العراق.. عقوبات رادعة على محال القصابة
محليات
2025-09-07 | 12:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
355 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وزارة الزراعة
، عن اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين من أصحاب المجازر ومحال القصابة، بعد تسجيل ارتفاع باصابات الحمى النزفية.
وقال مدير
قسم الوبائيات
في دائرة البيطرة التابعة للوزارة
ثائر صبري
حسين، في تصريح صحفي إن "الدائرة اعتمدت خطة جديدة لتشديد الرقابة على المجازر ومحال القصابة استناداً إلى قانون (5 لسنة 1983) وتعليمات (22 لسنة 1972)"، مبيِّناً أن "العقوبات ستشمل كلّ من يتجاوز التعليمات أو يحاول التحايل عليها".
ودعا إلى "التوعية المجتمعية لحماية المواطنين من انتقال الأمراض"، موضحا ان "الفرق البيطرية مستمرة في حملاتها الميدانية بالشراكة مع الرقابة الصحية في
وزارة الصحة
".
وبين ان "الجهود الحالية لا تقتصر على التفتيش بل تشمل تطوير المجازر النظامية وتجهيزها بتقنيات حديثة لضمان سلامة اللحوم"، لافتا إلى أن "عدد المجازر في عموم البلاد يبلغ (52) مجزرة فقط، منها ثلاث عصريّة في
بغداد
، في حين أنّ الحاجة الفعلية لا تقلّ عن (300) مجزرة".
وأعلنت وزارة
الصحة
في وقت سابق، عن ارتفاع اعداد الإصابات بالحمّى النزفية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
إصابات الحمى النزفية تتصاعد.. والزراعة تهدد محال القصابة: غرامات وسجن للمخالفين
04:43 | 2025-09-07
طهران تؤكد: سنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان
16:15 | 2025-08-28
خط ساخن للشكاوى وعقوبات رادعة للمخالفين.. تسعيرة جديدة للمولدات في بغداد
05:05 | 2025-07-04
العراق يتخذ إجراءات عاجلة بعد اغلاق تركيا محال بيع الحيوانات
14:13 | 2025-07-28
