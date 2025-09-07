موعد بدء العام الدراسي في كردستان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ إن "مجلس ، عقد اجتماعه الدوري الشهري، وجرى خلاله بحث عدد من القضايا التربوية، من بينها الامتحانات الخارجية، وإصلاح مرحلة الإعدادية، وآليات التقييم الخارجي".وأضافت ان "المجلس صادق على التقويم الدراسي للسنة الدراسية 2025 – 2026، والذي حدد يوم الأحد، الموافق 21 أيلول 2025، موعداً لبدء العام الدراسي الجديد في وكذلك في المدارس الأهلية التي تعتمد نظام وزارة التربية، وسيتم لاحقاً تعميم تفاصيل التقويم من قبل للامتحانات والتقويم الدراسي على للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة".وتابعت ان "المجلس اقر الجداول الأسبوعية للحصص الخاصة بالسنة الدراسية 2025 – 2026، على أن يتم تعميمها لاحقاً من قبل والمطبوعات وتوزيعها على المراكز التعليمية".