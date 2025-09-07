المحتوى الهابط يطال "سمراء بغداد"

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بإحالة بلوكر تدعى "سمراء بغداد" الى القضاء بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر في حديث لـ ، "إجراءات في تطال المدعوة (براء عودة) الملقبة (سمراء بغداد) بتهمة المحتوى الهابط وتحيلها الى القضاء العراقي".

وتنفذ العراقية منذ أشهر عدة، حملة ضد ما وصفته بـ"المحتوى الهابط" من خلال توقيف، وفق مذكرات قبض قضائية، شخصيات اشتهرت بنشر مقاطع فيديو على قيل إنها "مسيئة".