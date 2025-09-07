التربية تصدر توجيها يخص المصابين بمتلازمة داون (وثيقة)

اصدرت ، اليوم الأحد، توجيها يخص الاطفال المصابين بمتلازمة داون.

وقالت الوزارة في بيان، "وزير التربية يوجه الجهات ذات العلاقة في العام والاهلي والاجنبي بقبول الاطفال المصابين (بمتلازمة داون) في المدارس الابتدائية وفقا لبرامج التربية الخاصة".

وأضاف البيان "على ان يكونوا مؤهلين وقادرين للاستجابة الى متطلبات المنهج التعليمي، حسب قراري اللجان الطبية (لجنة صفوف التربية الخاصة، واللجنة الدائمة للتربية الخاصة المشكلة في سجل الأوامر المدرسية)".

أدناه وثيقة تتضمن توجيه الوزارة..