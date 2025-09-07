البصرة.. حراك قضاء الدير يقدم ثلاثة مطالب ويهدد بالتصعيد (فيديو)

وجاء في كلمة للحراك، "نعلن بصراحة ووضوح أن صبر أهالي قضاء الدير والمناطق التابعة له قد نفد بعد الإهمال الممنهج والتسويف المتعمد من المحلية".وأضاف "لن نصمت بعد اليوم، ولن نرضى بالوعود الكاذبة أو بالمساومات الرخيصة لذلك نطالب الحكومة المحلية والمركزية بالكشف فورًا عن خريطة حقيقية وواضحة تبين نطاق الكارثة ومناطق التعرض".كما طالب الحراك بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لحماية المياه والبيئة وسبل عيش الأهالي"، وطالب ايضا بـ"تقديم جداول زمنية واضحة وملزِمة لتنفيذ الحلول بمراقبة شعبية ومؤسساتية مستقلة".وتابع "هذا أخير: إن لم تتحقق المطالب، فسيكون الشارع صوتنا، وسندون مواقفنا بإجراءات وتصعيد متناسب مع حجم المعاناة التي تجاهلتموها".