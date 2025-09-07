في النجف.. انقلاب سيارة اطفاء بسبب حادث تصادم

أفاد مصدر محلي، بانقلاب سيارة اطفاء بسبب حادث تصادم في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "انقلاب سيارة اطفاء بسبب حادث تصادم مع سيارة أخرى في النجف الأشرف".

وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات الأولية تم تسجيل اصابات فقط".