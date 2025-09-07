محافظ كربلاء بشأن حادثة المجسر: لن نتهاون مع أي تقصير

عقد ، جلسة طارئة لمناقشة حادثة المجسر الذي وقع أمس الأول، فيما أكد المحافظ أن الحكومة المحلية لن تتهاون مع أي تقصير.

وقالت المحافظة في بيان، "في إطار المتابعة المباشرة والحثيثة لحادثة انهيار فضاء مجسر تقاطع قضاء الحسينية على محور ، حضر محافظ الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس المحافظة بناءً على طلبه لمناقشة تفاصيل الحادث والإجراءات المتخذة بشأنه".

وأضاف البيان "خلال الجلسة أشاد مجلس المحافظة بالجهود الكبيرة التي بذلها المحافظ في الإشراف الميداني المباشر على عمليات الإنقاذ ومتابعته المستمرة مع فرق الدفاع المدني وكافة الفرق المسؤولة، حيث شكّلت تلك العمليات واحدة من أطول وأكبر عمليات الإنقاذ التي استمرت ما يقارب 13 ساعة متواصلة كما تم تثمين الدور البطولي لرجال الدفاع المدني الذين أظهروا شجاعة وكفاءة عالية في إنقاذ الأرواح".



وأكد المجلس وفق البيان "دعمه للإجراءات الفاعلة التي اتخذها المحافظ وفي مقدمتها تشكيل لجان تحقيقية وفق توجيهات وذلك بالتنسيق بين للتنسيق بين المحافظات ومحافظة كربلاء المقدسة بهدف الوقوف على أسباب الحادث وتحديد الجهات المقصّرة".



وشدّد المحافظ على "استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع جميع اللجان التحقيقية والجهات ذات العلاقة وتزويدها بكافة الوثائق والمعلومات اللازمة"، مشيراً إلى أن سلامة المواطنين والزائرين تمثل الأولوية القصوى للمحافظة، وأكد أن أي جهة أو دائرة يثبت تقصيرها ستُحاسب بأشد الإجراءات القانونية والعقابية.



وطالب المحافظ مجلس المحافظة بتشكيل لجنة تقصّي حقائق من أعضائه، مبيناً استعداد الحكومة المحلية لدعم عملها بكل السبل الممكنة بما يعزز تقويم المشاريع وتحقيق أعلى درجات النجاح في تنفيذها.



وختم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن الحكومة المحلية لن تتهاون مع أي تقصير، مشيرا الى أنه سيكون في مقدمة المطالبين بمحاسبة كل من يخل بواجبه تجاه المواطن والمصلحة.

وشهدت مدينة كربلاء، أمس الأول السبت، سقوط جسر قيد الإنشاء على عجلتين مدنيتين.