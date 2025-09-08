لجنة نيابية: وزارة التربية وافقت على مقترح تحسين المعدل للطلبة

ونقلت الصحيفة الرسمية وتابعتها ، عن اللجنة قولها إن " وافقت على مقترح تحسين المعدل لطلبة العام الدراسي 2025/2024".من جانبها، قالت رئيسة اللجنة النائب في مقطع مصور تابعته نيوز، إن "هيئة الرأي في وزارة التربية عقدت اجتماعاً اليوم بشأن قضية تحسين المعدل، وهي ماضية، لكن هناك إجراءات إدارية بحاجة إلى ترتيب والحصول على موافقة لإجراء الدور الثالث".وأضاف، أن "هناك ضوابط لابد من ترتيبها، والأمور ماضية لصالح الطلبة".