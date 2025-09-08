"روساتوم" الروسية تكشف عن خطة لاتفاقية نووية مع العراق

وجاء ذلك بحسب ما أظهره لشركة "روساتوم" عن العام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن التعاون بين والعراق يتضمن تطوير مشاريع ملموسة في المجال السلمي للطاقة النووية.وجاء في التقرير: "تم توقيع مذكرة تفاهم إطارية مع للطاقة الذرية، تنص على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة مشاريع محددة وإعداد اتفاقية حكومية جديدة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية".ويأتي هذا الاتفاق في إطار سعي لتنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بينما تعد روسيا من الدول الرائدة في مجال السلمية.