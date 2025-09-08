المنصة تعلن موعد عرض مسلسل "غيبوبة" المنتظر

وحددت المنصة تاريخ يوم غد الثلاثاء 9 أيلول موعداً لعرض الاولى من المسلسل، والذي يعرض حصرياً على تطبيق المنصة.وتدور قصة المسلسل عن جريمة وغموض كما انه يتضمن قرار العراقيين الذين يرغبون بالانتحار بسبب مشاكل اجتماعية ونفسية مختلفة.والمسلسل من بطولة ومن أخراج المصري أيهاب ناصر حيث يتكون من 10 حلقات تدور في اطارات زمنية مختلفة.وتم تصوير المسلسل في وقد تم الاعلان عن انتهائه منذ اكثر من 3 أشهر.يذكر ان هذا العمل هو الانتاج الاصلي الخامس من انتاجات المنصة الأصلية خلال أقل من عام، ليتصدر تطبيق المنصة العراقي جهات الانتاج العراقية بحجم الانتاجات في سنة واحدة.وقد تصدرت جميعها محركات البحث، وتجاوزت معظمها المليون مشاهدة على التطبيق، ونالت قبول الجمهور.