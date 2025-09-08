أمين بغداد: مشاريع فك الاختناقات أنقذت العاصمة من أزمة

وقال موسى للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الأمانة أنجزت حزمة من والعمرانية، أسهمت في معالجة الاختناقات المرورية وتجميل العاصمة، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة"، مبينا ان "الأمانة نفذت مشاريع تطوير البنى التحتية في مناطق متعددة من ، فضلاً عن إعادة تأهيل شوارع رئيسة مثل ، إلى جانب تطوير الساحات المهمة ومنها وساحة عدن وساحة النسور، ومعالجة شبكات المجاري في عدة مناطق من العاصمة".وأضاف أن "مشروع فك الاختناقات المرورية الذي نُفذ بالتعاون مع والإسكان والبلديات العامة، مثّل خطوة استراتيجية أنقذت مدينة بغداد من أزمة مرورية خانقة كانت تعاني منها لسنوات طويلة"، مشيرا إلى أن "الأمانة عملت أيضاً على تطوير الكورنيشات الممتدة على طول نهر ، وزيادة المساحات من خلال إنشاء والمتنزهات وتوسعة الطرق والشوارع الرئيسة".وبين ان "هذه المشاريع أسهمت في إضفاء جمالية جديدة على العاصمة"، لافتا الى ان "هناك جهوداً تمثل خطوات راسخة ضمن خطة إعادة إعمار بغداد وتحويلها إلى مدينة عصرية تليق بتاريخها ومكانتها".وذكر ان "الأمانة مستمرة في تقديم التسهيلات اللازمة للشركات الجادة، من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للعاصمة".