اطلاق سراح امير الموسوي وعودته الى العراق

وقال مصدر مطلع لـ ، انه "تم اطلاق المحلل السياسي امير في القاهرة وعودته الى ".فيما نشر امير على حسابه بمنصة (X) وتابعتها نيوز، "كل الشكر والتقدير لرئيس الوزراء ورئيس ورئيس البرلمان ونائبه ووزير الخارجية القوى المقاومة الإعلاميين المحللين اصحاب المواقع الاجتماعية ودعاء المؤمنين الاصدقاء والاحبة في العراق وايران والخارجية الايرانية السفارتين الايرانية والعراقية في القاهرة والاجهزة الامنية المعنية وكل من تضامن وتعاطف معي خلال اليومين الماضيين".وأضاف ان "ذلك انتج عنها النتيجة الطيبة وعودتنا الى ارض الوطن العراق الحبيب وبغداد الامامين الجوادين عليهما السلام والشهيدين القائدين سليماني والمهندس الله تعالى عليهما".