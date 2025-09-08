اطلاق سراح امير الموسوي وعودته الى العراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اطلاق نار بعد مشاجرة جنوبي بغداد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539984-638929416754322857.jpg
اطلاق سراح امير الموسوي وعودته الى العراق
محليات
2025-09-08 | 11:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,289 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلن المحلل السياسي امير
الموسوي
، اليوم الاثنين، عن اطلاق سراحه والعودة الى ارض الوطن.
وقال مصدر مطلع لـ
السومرية نيوز
، انه "تم اطلاق المحلل السياسي امير
موسوي
في القاهرة وعودته الى
العراق
".
فيما نشر امير
الموسوي
على حسابه بمنصة (X) وتابعتها
السومرية
نيوز، "كل الشكر والتقدير لرئيس الوزراء ورئيس
مجلس القضاء
ورئيس البرلمان ونائبه ووزير الخارجية القوى المقاومة الإعلاميين المحللين اصحاب المواقع الاجتماعية ودعاء المؤمنين الاصدقاء والاحبة في العراق وايران والخارجية الايرانية السفارتين الايرانية والعراقية في القاهرة والاجهزة الامنية المعنية وكل من تضامن وتعاطف معي خلال اليومين الماضيين".
وأضاف ان "ذلك انتج عنها النتيجة الطيبة وعودتنا الى ارض الوطن العراق الحبيب وبغداد الامامين الجوادين عليهما السلام والشهيدين القائدين سليماني والمهندس
رضوان
الله تعالى عليهما".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ترامب يطالب بإطلاق سراح "الأسرى" وعودتهم من غزة
14:35 | 2025-09-07
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
05:10 | 2025-09-08
العدل: إطلاق سراح 1136 نزيلاً خلال آب 2025
03:09 | 2025-09-06
إطلاق سراح نحو 8 آلاف مشمول بقانون العفو العام
08:48 | 2025-08-12
ايران
العراقف
السومرية نيوز
رئيس البرلمان
رئيس الوزراء
مجلس القضاء
سومرية نيوز
السومرية
الموسوي
مجلس ال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
سياسة
31.46%
05:10 | 2025-09-08
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
05:10 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
اقتصاد
26.96%
04:30 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
04:30 | 2025-09-08
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
أمن
22.32%
03:42 | 2025-09-07
بواحدة من "أخطر الواجبات".. أول حصيلة رسمية عن عدد ضحايا مجسر العطيشي
03:42 | 2025-09-07
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
19.27%
04:30 | 2025-09-07
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
04:30 | 2025-09-07
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
ناس وناس
المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-08
ناس وناس
المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-08
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الأكثر مشاهدة
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
ناس وناس
المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-08
ناس وناس
المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-08
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
عشرين
حديث الولاية يستبق الانتخابات - عشرين م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-06
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
اخترنا لك
في البصرة.. حادث تصادم بين قطار وسيارة حكومية
16:21 | 2025-09-08
التقاعد تتحدث عن الرواتب: مؤمنة بالكامل
16:01 | 2025-09-08
الداخلية تصدر توصيات تخص تطبيقات ومواقع الكترونية وهمية
14:31 | 2025-09-08
قرار حكومي سار يخص فئة من الطلبة: لا أجور دراسية
13:06 | 2025-09-08
الفاشنستات .. شهرة سريعة وسيارات فارهة تحت مجهر الداخلية
12:24 | 2025-09-08
وسط بغداد.. تصادم بين قطار وشاحنة (فيديو)
10:51 | 2025-09-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.