قرار حكومي سار يخص فئة من الطلبة: لا أجور دراسية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته إن "الوزارة قررت إعفاء ذوي الهمم المشمولين بقانون من الأجور الدراسية بشكل كامل"، مبينًا، أنه "تم تعديل نسبة الإعفاء من 75 بالمئة إلى 100 بالمئة من الأجور الدراسية للمراحل الدراسية كافة في الجامعات العراقية".وأضاف، أن "الإجراء يهدف إلى دعم هذه الفئة وتمكينها من مواصلة مسيرتها العلمية"، مشيرًا إلى، أن "الوزارة تعتمد في هذا الملف على قاعدة البيانات لدى والشؤون الاجتماعية، وهناك لجنة مشتركة بين الوزارتين لتحديث البيانات وضمان وصول الامتيازات لمستحقيها من الطلبة المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وبما يسهم في تذليل التحديات التي قد تواجههم".