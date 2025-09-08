الداخلية تصدر توصيات تخص تطبيقات ومواقع الكترونية وهمية

اصدرت ، مساء الاثنين، توصيات تخص انتشار تطبيقات ومواقع الكترونية وهمية تدعي توفير فرص لكسب الاموال.

وقالت السيبراني التابعة للوزارة في بيان، "رصدت الكوادر الفنية في مديرية الأمن السيبراني خلال الفترة الأخيرة انتشار تطبيقات ومواقع الكترونية وهمية تدعي توفير فرص لكسب الاموال عن طريق من خلال ما يسمى عمليات تجارية داخلية تجري داخل تلك التطبيقات والمواقع تطلب من المستخدمين إيداع مبالغ مالية أولية بسيطة، ثم تعرض لهم أرباحا كبيرة لخداعهم وتشجيعهم على إيداع اموال اضافية".

وأضاف البيان "قد تبين أن هذه التطبيقات لا تقوم بأي نشاط تجاري حقيقي، وإنما تهدف إلى الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين فعند محاولة سحب الاموال المودعة، يواجه المستخدمين عراقيل متعمدة أو يُمنعون كليًا من استرجاع أموالهم".



وتضمن البيان ثلاث توصيات وهي "عدم الوثوق بأي تطبيق يوفر أرباح سريعة وسهلة، والتحقق من موثوقية أي منصة الكترونية قبل التعامل المالي معها، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الاتصال برقم الاستجابة السريع لوزارة الداخلية 911 فورًا".



