التقاعد تتحدث عن الرواتب: مؤمنة بالكامل

وقال حسين في حديث نقلته ، "الرواتب مؤمنة بالكامل ولا مساس بتخصيصاتها"، موضحا أن "الأموال المتوفرة تكفي لسداد رواتب المتقاعدين وضمان الاستدامة والاستثمار".

وأضاف "لا صحة لإلغاء "، معتبرا أن "النظام الداخلي الجديد يعزز الاستدامة المالية ويطمئن المتقاعدين".



وتابع حسين "النظام الداخلي الجديد أعاد تنظيم تقاعد موظفي الدولة ولم يلغهِ".

واستضافت في ، أمس الاحد، رئيس الوطنية ماهر حسين ورئيس صندوق التقاعد ، بشأن رواتب المتقاعدين، وتم الاستفسار عن أسباب تأخر صرف رواتبهم وآلية الدفع المعتمدة، إضافة إلى أسباب إلغاء نظام صندوق التقاعد وعدم إشعار اللجنة المالية بالإجراءات المتخذة من قبل الهيئة.