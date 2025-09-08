في البصرة.. حادث تصادم بين قطار وسيارة حكومية

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بوقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة حكومية في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "حادث في الشمالية اصطدام قطار المسافرين الصاعد من إلى بسيارة نوع بيك اب حكومية". وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن إصابة سائق السيارة بجروح تم نقله إلى مستشفى قريب".