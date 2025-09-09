موسم اعتدال عراقي و6 محافظات تسجل الحرارة الثلاثينية

– محلي

توقعت ، اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة في البلاد.



وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت ان "طقس الجمعة القادمة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً"، لافتة الى ان "طقس يوم السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابعت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء ستكون في 36، دهوك 37، 38، وكركوك والأنبار 39، 40، وديالى وكربلاء 42، الأشرف 43، بابل والديوانية 44، واسط والمثنى 45، 46، والبصرة 47".