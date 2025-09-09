مطالبات نيابية لإنشاء "صندوق البترو دولار".. ما فائدته؟

وقال النائب عن ، وعضو ، البزوني، إن "إيرادات تعتمد بنسبة تتجاوز تسعين بالمئة على النفط، ومعظم هذه الإيرادات تأتي من ، لا سيما بعد توقف التصدير من "، وبيّن، أنه "وعلى الرغم من تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط يتم استخراجه لصالح المحافظة، إلا أن هذه الأموال لم تُحوَّل أو تُستلم بالكامل، ما جعل هناك نحو 27 تريليون دينار مستحقة للمحافظة لم تصرف بعد".وأضاف البزوني، أن "التحركات لم تنجح حتى الآن في تقديم حلول جادة لمشكلة التلوث البيئي الناتج عن عمليات الاستخراج النفطي، كما لم تتم معالجة ارتفاع معدلات الأمراض السرطانية بين المواطنين".وأوضح، أن "الحلول الجادة تبدأ بتوجيه الأموال المخصصة من خمسة دولارات لكل برميل إلى (صندوق خاص)، تكون مهمته معالجة التلوث البيئي والأمراض السرطانية في المحافظة، على غرار صناديق الإعمار في المحافظات الأخرى، ما يوفر آلية شفافة وفعالة لإدارة هذه الأموال واستثمارها في المشاريع الصحية والبيئية اللازمة".وأشار إلى، أن "إنشاء هذا الصندوق سيتيح معالجة الاختلالات البيئية والصحية في المحافظة، ويوفر دعماً اقتصادياً واجتماعياً مباشراً للسكان الذين يعانون من آثار التلوث الناتج عن الصناعات النفطية".وتأتي هذه المطالبة، في وقت تشير فيه تقارير محلية ودولية إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية في محافظة البصرة نتيجة الانبعاثات الناتجة عن عمليات حرق الغاز النفطي والاستخراجات النفطية، حيث سجلت المحافظة مئات الحالات شهرياً، وأكدت المصادر الطبية أن عدد الإصابات يفوق ما تعلنه الإحصاءات الرسمية، مع تحذيرات من استمرار هذا الوضع وزيادة معدلات الإصابة مستقبلاً.