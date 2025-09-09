Alsumaria Tv
السجن 10 سنوات لأربعة مدانين عن جريمة الاتجار بالبشر

محليات

2025-09-09 | 04:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السجن 10 سنوات لأربعة مدانين عن جريمة الاتجار بالبشر
69 شوهد

السومرية نيوز – محلي
اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكم بالسجن 10 سنوات لأربعة مدانين عن جريمة الاتجار بالبشر.

وقال مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محكمة جنايات الرصافة أصدرت، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق أربعة مدانين من بينهم ثلاث نساء عن جريمة الاتجار بالبشر".
واضاف ان "المدان (الاب) اقدم على بيع ابنته والتي تبلغ من العمر خمس سنوات لقاء مبلغ مقداره ثمانية ملايين دينار، مع ثلاث نساء في بغداد".
وتابع ان "الحكم بحقهم صدر استنادا لأحكام المادة 6 / أولا وثانيا وخامسا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47-48-49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132 / 2 منه".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
اخترنا لك
الحبـس الشديـد لمسؤول محلي سابق في ديالى
09:05 | 2025-09-09
توجيه "عاجل" لتفادي تلوث المياه في بغداد
08:27 | 2025-09-09
وزارة المالية ردا على البرلمان: لا سند قانوني ضمن الموازنة الثلاثية يجيز تثبيت العقود
05:50 | 2025-09-09
تلوث المياه خطر يهدد حياة العراقيين!
05:00 | 2025-09-09
أصحاب المولدات الاهلية يلوحون بالإطفاء العام أو التشغيل على قدر الوقود
04:00 | 2025-09-09
مطالبات نيابية لإنشاء "صندوق البترو دولار".. ما فائدته؟
03:47 | 2025-09-09

