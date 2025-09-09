السجن 10 سنوات لأربعة مدانين عن جريمة الاتجار بالبشر

وقال في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات أصدرت، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق أربعة مدانين من بينهم ثلاث نساء عن جريمة الاتجار بالبشر".واضاف ان "المدان (الاب) اقدم على بيع ابنته والتي تبلغ من العمر خمس سنوات لقاء مبلغ مقداره ملايين دينار، مع ثلاث نساء في ".وتابع ان "الحكم بحقهم صدر استنادا لأحكام المادة 6 / أولا وثانيا وخامسا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47-48-49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132 / 2 منه".